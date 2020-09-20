تقليص أعضاء البرلمان في إيطاليا

توجه الناخبون الإيطاليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في استفتاء دستوري بشأن تقليص عدد أعضاء البرلمان وانتخابات محلية، من المتوقع أن تدعم تكتل المعارضة الوطنية المنتمي لجناح اليمين.

ويحق لحوالي 51,6 مليون مواطن التصويت في الاستفتاء على خفض عدد المشرعين في البرلمان الإيطالي بغرفتيه بنحو الثلث.

وقد يجري تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 630 نائباً إلى 400، ومجلس الشيوخ من 315 إلى 200، وسط توقعات بإقرار الإصلاح في الاستفتاء.

كما تجري الانتخابات المحلية في 7 مناطق وأقل بقليل من ألف مدينة، بما في ذلك البندقية في الشمال وريجيو كالابريا في الجنوب.