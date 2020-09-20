آلاف المتظاهرين يطالبون باستقبال لاجئين من اليونان

تظاهر الآلاف في برلين ومدن ألمانية أخرى، داعين الاتحاد الأوروبي لاستقبال مهاجرين باتوا دون مأوى، بعدما أتى حريق ضخم على أكبر مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

ووضع المتظاهرون كمامات ورفعوا لافتات كتب عليها «لا تتركوا أحدًا».

وأكدت الناشطة سونيا بوبريك «لدينا مكان» لاستقبال أكثر من 1500 لاجئ موجودين الآن في اليونان، ووعدت ألمانيا باستقبالهم.

وذكرت الشرطة أنّ نحو 5000 شخص شاركوا في مسيرة برلين.

ونظمت تجمعات مماثلة في كولونيا وميونيخ ولايبزيغ.

وأصبح حوالى 12700 شخص بلا مأوى بعد أن دمر حريق كبير مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية الأسبوع الماضي.