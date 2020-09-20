مقتل مدني وإصابة 5 في قصف روسي

أفادت المعارضة السورية بمقتل مدني وإصابة أكثر من خمسة آخرين جراء قصف شنته طائرات حربية روسية بعشرات الصواريخ على مناطق في محافظة إدلب. وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة في إدلب لوكالة الأنباء الألمانية، إن خمس طائرات روسية شنت أكثر من 30 غارة أطلقت عشرات الصواريخ على قرية عرب سعيد وغابات بلدتي كفرجالس وباتنته بريف إدلب الجنوبي مما خلف دمارا واسعاً في المباني والممتلكات.

وأضاف المصدر أن بعض الغارات استهدفت مواقع عسكرية دون معرفة حجم الأضرار في تلك المواقع.

وقال سكان محليون في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي إن قرى جبل الزاوية بدأت ومنذ الصباح تشهد حركة نزوح باتجاه مدينة إدلب وريفها الشمالي جراء القصف العنيف الذي تعرضت له من الطيران الروسي.