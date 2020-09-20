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فرنسا تستدعي سفيرها المتهم بالتحيز ضد النساء

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استدعت فرنسا سفيرها لدى ساحل العاج وسط مزاعم باتباعه سلوكا متحيزا ضد النساء، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وأكدت متحدثة باسم الخارجية أنه «تم استدعاء السفير إلى باريس وسط تحقيق إداري جار» في القضية.

وبحسب موقع «ميديابارت» الإخباري الفرنسي فقد اتهمت خمس نساء على الأقل السفير جيل أوبرسون، الذي يشغل منصبه في أبيدجان منذ سبتمبر 2017، بسلوك متحيز جنسيا تجاههن.

ويأتي استدعاء السفير في الوقت الذي تستعد فيه ساحل العاج لانتخابات مثيرة للجدل في 31 أكتوبر، يسعى خلالها الرئيس الحالي الحسن واتارا إلى الفوز بولاية ثالثة.

وقد خلفت الاحتجاجات الأخيرة ضد ترشح واتارا نحو 15 قتيلا الشهر الماضي، كما شهدت البلاد عدة تظاهرات.


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