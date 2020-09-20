تركيا .. أطماع لا تنتهي لاحتلال المنطقة العربية

لن تنتهي أطماع أردوغان في المنطقة العربية، سواء بتكاتف الشعوب لصد أهداف تركيا الإيديولوجية، وحماية مقدرات البلاد ، والحفاظ على الأراضي العربية.

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وقال مغرد يدعي خالد المصري، إن إرهاب تركيا، وأطماعها فى الدول العربية لن ينتهي، سوا بإتحاد العرب، لمواجهة هذا الخطر العثماني الذي يسعي فى الأرض فسادًا لتحقيق خططها الاستعمارية والسيطرة على حقوق

وموارد الشعوب العربية.

وأضافت ناشطة تدعي عفاف عبدالوهاب، أن التاريخ سيذكر أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين فى تركيا يريدون تدمير الوطن، بعبارات وهمية، على الرغم بأن سيدهم اردوغان يريد الحوار مع مصر بشتى الطرق وأى ثمن حتى ولو كان تسليمهم إلى السلطات المصرية.

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إبراهيم مازن أحد المغردين يقول: بلا

أدنى شك أصبح الجميع يعي أن أردوغان هو أكبر أعدوا للمنطقة العربية، وخاصةً المملكة العربية، مؤكدًا بأن النظر إلى خطاباتة الشعبوية تجد أردوغان يتحدث عن السعودية ويقف ضدها ويدعم ويمجد اعدائها.

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ووجه مغرد آخر يدعي سالم محمد، رسالة إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، تقول:" كل إخواني إرهابي توقع يوما ان تركيا ستحميه، عليه أن يستمع لحديث أردوغان اليوم، الذي قال لم نسع للخلاف مع مصر ونتمني أن تقبل القاهره اعتذارنا".