"فلسطين: تسجل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة، و254 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 69.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.
أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - وجود 42 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
أكدت الكيلة - وفقًا لما
13 إصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الإصابات مخالطة لعدد كبير من المواطنين، وأن طواقم الطب الوقائي تعمل على تتبع خريطة المخالطين وحصرها.
في سياق متصل، أعلن محافظ سلفيت بفلسطين، عبدالله كميل، اليوم، إغلاق بلدة (كفر الديك) غرب المحافظة بعد تسجيل
وشدد على ضرورة التزام جميع المخالطين بالتعليمات والبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة، لافتًا إلى أن الإغلاق سيستمر حتى صباح بعد غدٍ الثلاثاء، وسيشمل المدارس والموظفين والموظفات العاملين في القطاعين العام والخاص، ويسمح بعمل المحال التموينية والمخابز والصيدليات فقط.
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