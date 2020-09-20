الصحة العمانية: 93 ألف و475 حالة حصيلة إصابات فيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 93 ألفا و475 إصابة .



وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن حصيلة الوفيات بلغت 846 حالة، بنسبة 9ر0%، والمتعافين 85 ألفا و418

لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر91%.



وأضافت أن عدد المحتجزين خلال الـ3 أيام الماضية بلغ 64 حالة؛ ليصل إجمالي المحتجزين في المستشفيات إلى 554، والمحتجزين في العناية المركزة 172.