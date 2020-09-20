الصحة العمانية: 93 ألف و475 حالة حصيلة إصابات فيروس كورونا

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ذكرت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 93 ألفا و475 إصابة .
لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر91%.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن حصيلة الوفيات بلغت 846 حالة، بنسبة 9ر0%، والمتعافين 85 ألفا و418
وأضافت أن عدد المحتجزين خلال الـ3 أيام الماضية بلغ 64 حالة؛ ليصل إجمالي المحتجزين في المستشفيات إلى 554، والمحتجزين في العناية المركزة 172.
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