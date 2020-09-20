متشدد إيراني يطالب بطرد أحمدي نجاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

انتقد متشدد إيراني تصريحات الرئيس السابق أحمدي نجادي التي هاجم فيها النظام .

دعا السياسي الإيراني المتشدد محمد حسن قديري أبيانه، اليوم الأحد، المرشد علي خامنئي إلى طرد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من مجمع تشخيص مصلحة النظام، على خلفية مقابلة لنجاد وجَّه فيها سلسلة انتقادات إلى السلطات الحاكمة في البلاد أخيرا.

وعين خامنئي نجاد في مجمع تشخيص مصلحة النظام وهو أحد أجهزة الحكم في إيران في مطلع آب/أغسطس 2013 بعد انتهاء فترة رئاسته للجمهورية لمدة ثماني سنوات.

وقال قديري أبيانه في مقال نشره في موقع صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، ”إن محمود أحمدي نجاد يتعمد فعل هذه الأشياء (المقابلات الصحفية)؛ من أجل أن يتم طرده من مجمع تشخيص مصلحة النظام ثم يقدم نفسه للناس على أنه شخصية مظلومة من قبل السلطات الحاكمة“.

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وقال ”نجاد لم يبق له إلا أن يقول إن الحجاب المفروض على النساء لا يجب أن يكون إلزاميا، بل هو على وشك الذهاب والتحدث إلى الإذاعة الإسرائيلية“.

وأضاف قديري ”برأيي، يجب أن يتدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام في هذا الموضوع ويطلب من المرشد الأعلى طرد أحمدي نجاد من المجلس؛ لأن أحمدي نجاد في وضع خاص وهو ينتهك القانون عمدا“.

ووجه أحمدي نجاد في مقابلة مع إذاعة ”فردا“ للمرة الأولى في حياته السياسية، الجمعة الماضي، انتقادات إلى السلطات الحاكمة بسبب سوء أوضاع حقوق الإنسان وقمع الحريات.

وقال نجاد في معرض حديثه عن وضع منافسه السابق الإصلاحي مير حسين موسوي ومهدي كروبي قيد الإقامة الجبرية منذ عام 2011 عقب موجة احتجاجات عارمة في إيران، إنه ”يجب الإفراج عن شخصيات المعارضة التي تم اعتقالها خلال فترة رئاسته، وأنا أعارض اعتقال وسجن وتقييد أي إنسان على وجه الأرض“.

ونفى أحمدي نجاد إصداره أوامر بمضايقة الصحفيين المستقلين وعائلاتهم، متهما عناصر في جهاز المخابرات الإيرانية بالقيام بذلك خلال فترة رئاسته بين عامي 2005 و2013، إذ تم اعتقال شخصيات معارضة وصحفيين، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.