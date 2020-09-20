كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أوزبكستان: وفاة نائب رئيس الوزراء بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في أوزبكستان، اليوم الأحد، وفاة نائب رئيس الوزراء أوكتام بارنويف، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقد أفادت غرفة إدارة أزمة كورونا لدى حكومة أوزبكستان، بأن المسؤول توفي عن عمر 56 سنة "بسبب مضاعفات المرض الناجم عن فيروس كورونا".

وذكرت وزارة الصحة في أوزبكستان، أواخر شهر يوليو الماضي، أن بارنويف أدخل المستشفى بعد الكشف عن إصابته بكورونا، وعلم لاحقا أنه كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة طشقند، ثم في ألمانيا.

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ويذكر أن بارنويف، يشرف في الحكومة الأوزبكستانية على قطاع الزراعة والغذاء.

ومنذ تسجيل الإصابة الأولى بكورونا في أوزبكستان، في 15 مارس، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 51235، توفي من المصابين 429 شخصا، وتماثل للشفاء 47271 شخصا. وتراجعت وتيرة الإصابات اليومية الجديدة في شهر أغسطس الماضي من 600-700 إلى 200-300 حالة، لكن منحنى الإصابات عاد إلى الارتفاع في الشهر سبتمبر الحالي.