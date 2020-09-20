كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عملية أمنية للجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، عملية أمنية تستند على معلومات استخبارية" ضد الارهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية الفبلية.

وتعد منطقة وزيرستان الشمالية، مخبأ للمسلحين الذين لهم صلة بتنظيم القاعدة وشبكة حقاني الافغانية ذات الصلة بحركة طالبان.

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وتمكن الجيش الباكستاني، من طرد المسلحين المتطرفيين من مخابئهم في الجبال بالقرب من الحدود الأفغانية من خلال سلسلة من العمليات منذ عام 2014.

وبدأ المسلحون في تجميع أنفسهم مجددا في المنطقة من قواعدهم في أفغانستان، كما تم رصد ارتفاع في الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة.