ابتداء من الغد.. التعليم بالتناوب في عمالة مراكش

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، عن تعميم نمط التعليم بالتناوب على مستوى النفوذ الترابي لعمالة مراكش، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين.

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها اليوم، أنه “سيتم ابتداء من يوم الإثنين 21 شتنبر 2020، تعميم نمط التعليم بالتناوب على مستوى النفوذ الترابي لعمالة مراكش، وذلك بإضافة المنطقتين الحضريتين الحي الحسني والحي المحمدي، إلى المناطق والأحياء التي سبق واعتمد بها هذا النمط من التعليم”.

وتم التواصل مع جميع المؤسسات التعليمية المعنية وإخبارها بهذه المعطيات، بغية إخبار الأسر وتيسير السير العادي للدراسة وفق نمط التعليم بالتناوب.

ومنذ بداية الموسم، تتابع الأكاديمية، بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، في إطار اللجنة الجهوية لتتبع الدخول المدرسي، الوضع بكل مؤسسة تعليمية على حدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب كل حالة، وفق مقتضيات المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

ويأتي هذا القرار بناء على توجيهات اللجنة الجهوية لتتبع الدخول المدرسي على مستوى عمالة مراكش، وعملا بمخرجات أشغال اللجن المحلية للتتبع، وتنفيذا للمذكرة الوزارية المنظمة للدخول المدرسي 2020-2021.

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وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي قد أكدت، في وقت سابق، أن الأنماط التربوية التي ستعتمد على مستوى عمالة مراكش، ستظل رهينة بتطورات الوضعية الوبائية وشروط تنزيل البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية.