بعد توعية التلاميذ.. فنانون ينزلون إلى الشوارع لتوزيع الكمامات

نزل فنانون مغاربة إلى شوارع، أمس السبت، في مدينة فاس، من أجل التحسيس، والتذكير بخطورة فيروس كورونا، وتوزيع الكمامات، والمعقمات.

وشارك الفنانون نعمان لحلو، وعبد العالي الغاوي، إلى جانب كل من فاطمة الزهراء العروسي، وعبد الفتاح بنيس، في الحملة، التي همت شارعي الحسن الثاني، وعلال بن عبد الله.

وزار الفنانون أنفسهم، صباح أمس، مؤسسات تعليمية في إطار حملة، نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، لتحسيس التلميذات، والتلاميذ بأهمية احترام قواعد الوقاية، والنظافة، والتباعد الاجتماعي، وقدموا رفقتهم النشيد الوطني.

وانخرط عدد من الفنانين المغاربة، منذ بداية الجائحة، في حملات توعوية تحسيسة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال تقديم وصلات تحسيسة، أو من خلال أعمال فنية، مثل سلسلة أغاني “كورونيات، التي أشرف عليها نعمان لحلو.