وزارة التربية الوطنية تسن تدابير خاصة بالمقاولات للاستفادة من التكوين المستمر

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اتخاذها تدابير استثنائية لفائدة المقاولات.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الأحد، إنه طبقا للمرسوم بقانون رقم 292-20-2، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمرسوم رقم 2.20.293، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية ي سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورنا-كوفيد 19، وبهدف تشجيع المقاولة المغربية على الاستفادة من التكوين المستمر كأداة ضرورية لتطوير إنتاجيتها، وقدرتها التنافسية، اتخذت تدابير استثنائية.

وأوضحت الوزارة أنه، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، والاقتصاديين، اتخذت تدابير استثنائية لفائدة المقاولات المغربية فيما يتعلق بالآجال النهائية، التي تحكم طلبات تمويل، وإنجاز عقود التكوين الخاصة بها.

وتتمثل التدابير الاستثنائية المذكورة في تمديد الآجال النهائية لإيداع طلبات تمويل عمليات التكوين المبرمجة للسنة المالية 2020 إلى غاية 31 أكتوبر 2020 بدلاً من 30 يونيو 2020.

وتم كذلك اتخاذ قرار تمديد الأجل النهائي لاستكمال عمليات التكوين المبرمجة إلى غاية 31 مارس 2021 بدلا من 31 دجنبر 2020، حيث سيقوم قطاع التكوين المهني، من خلال اللجنة المركزية للعقود الخاصة بالتكوين، بإرساء منصة إلكترونية لدى البنية الإدارية، لتدبير العقود الخاصة بالتكوين بغية تسريع معالجة، وتعويض طلبات تمويل الدراسات، وعمليات التكوين المستمر للمقاولات.