رابطة "الليغا" تمنع برشلونة من إبرام صفقات جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني ممنوع من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان برشلونة يعمل بقوة خلال الفترة الماضية لحسم أكثر من صفقة، أبرزها جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول، وممفيس ديباي مهاجم ليون، بطلب من المدرب رونالد كومان.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رابطة الليغا تمنع برشلونة حاليًا من إبرام أي صفقة جديدة، لذا فإن اللاعبين لن ينتقلا إلى "كامب نو".

وأشارت إلى أنه تم فرض إرشادات مالية صارمة على أندية الليغا في أعقاب أزمة فيروس كورونا، حيث وضعت الرابطة حدًا للأموال التي يمكن إنفاقها على الانتقالات والموظفين هذا الصيف، وذلك اعتمادًا على النتائج المالية للنادي في آخر 5 سنوات.

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وأوضحت أن البارسا كان أكثر المتأثرين بقرارات الليغا، لأنه يدفع رواتب تبلغ 510 ملايين إسترليني سنويًا، لذا لن يسمح له بشراء أي لاعب جديد ما لم يجمع النادي الأموال أولًا من المبيعات.

وذكرت أنه يجب أيضًا على برشلونة تقديم نفس مبلغ الصفقة إلى الحكومة الإسبانية، بعد حصول الأندية في الليغا على مساعدة مالية خلال أزمة كورونا.

وقالت الصحيفة إن أزمة كورونا كلفت البارسا 300 مليون إسترليني في 6 أشهر، حيث طلب نجوم الفريق الحصول على ما يصل إلى 70% من رواتبهم.

وأضافت أن برشلونة حصل على موافقة فاينالدوم وديباي بشأن الشروط الشخصية للعقد، لكن مع بقاء ليونيل ميسي، لم يصبح لدى البارسا أي أموال لعقد صفقات جديدة.