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شكرا لقرائتكم خبر عن مسام يعلن نزع 1464 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري والان مع التفاصيل
الأحد 20 سبتمبر 2020
أعلن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020م، عن نزع آلاف الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها قبيل دحرها في العديد من المناطق اليمنية.
وقالت غرفة عمليات مشروع مسام، أن فرق المشروع نزعت منذ 29 أغسطس الماضي ولغاية 18 سبتمبر الجاري 4317 لغما وذخيرة غير منفجرة.
وبينت غرفة عمليات المشروع، أن الفرق الهندسية للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 1464 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وذكرت مدير العمليات في مشروع مسام "رتيف هورن"، أن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 1105 ذخائر غير منفجرة و32 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى نزع 326 لغماً مضاداً للدبابات، ولغماً مضاداً للأفراد خلال الأسبوع ذاته.
بدوره أكد مدير عام المشروع "أسامة القصيبي"، أن مجموع ما قامت الفرق بتطهيره منذ يوم 29 أغسطس ولغاية يوم 18 سبتمبر الجاري بلغ 920.330 مترا مربعاً.
وأضاف "القصيبي"، أن فرق مسام تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 302.328 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.
ونوه "القصيبي" إلى أن فرق المشروع تمكنت منذ انطلاق المشروع من تطهير 14.496.478 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.
وأشار مدير عام المشروع إلى أن مجموع مانزعته فرق مسام منذ انطلاق المشروع بلغ 186545 لغماً ، وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة
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