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شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الشارقة الخيرية تطلق حملة "القلوب الصغيرة" لمعالجة أطفال السودان والان مع التفاصيل
الأحد 20 سبتمبر 2020
أطلقت جمعية الشارقة الخيرية اليوم حملة "القلوب الصغيرة" لإجراء عمليات القسطرة لأطفال سودانيين مصابين بأمراض وتشوهات قلبية بدعم من متبرعي الجمعية.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع حملة "من شارقة الخير إلى سودان الوفاء".
ويقوم الفريق الطبي برئاسة الدكتور أحمد الكمالي استشاري قلب الأطفال بمستشفى القاسمي للنساء والأطفال" رئيس الحملة بإجراء 20 عملية للأطفال بمنطقة "ود مدني" على مدار 4 أيام بإشراف من سفارة الدولة في السودان ومكتب الجمعية في الخرطوم.
وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية " تأتي هذه الحملة الإنسانية تنفيذا لتوجيهات الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة لإجراء عمليات لقلوب الأطفال الذين يعانون تشوها خلقيا وستتحمل الجمعية تكاليف هذه العمليات".
وناشد المحسنين إلى دعم هذه الحملة التي يتم إطلاقها بشكل متواصل على مدار العام خاصة أن مردودها الإنساني قوي للغاية حيث أسهمت الحملة من قبل في علاج أعداد كبيرة من الأطفال وإعادتهم إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
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