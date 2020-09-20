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'كربلاء الدولي' ملعباً للصقور في دوري ابطال آسيا

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2020-09-20 | 15:10

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اعلن نادي القوة الجوية، ان ملعب كربلاء الدولي، سيكون ملعبه وارضه المفترضة في مسابقة دوري ابطال آسيا 2021.
وذكر النادي في بيان مقتضب ان "إدارة نادي القوة الجوية، اختارت ملعب كربلاء الدولي ارضاً مفترضة للفريق في دوري أبطال آسيا".

ومن المقرر ان تنطلق النسخة الجديدة من دوري الابطال مطلع العام المقبل.

وسيلعب فريق الصقور مع الشرطة في دور المجموعات بدوري ابطال آسيا مباشرة، فيما سيلعب الزوراء في الملحق المؤهل للبطولة.

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