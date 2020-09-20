اعتقال 83 أجنبياً مخالفاً لقانون الاقامة العراقي

اعلنت مديرية شؤون الإقامة، الاحد، عن اعتقال83 أجنبياً مخالفاً لقانون الاقامة العراقي. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كوادر مديرية شؤون الاقامة في قسم الابعاد والاخراج قامت بالقاء القبض على(٨٣) شخصا من جنسيات اجنبية مختلفة وتحديد محل اقامتهم وفق أحكام المادة (٢٨) من قانون الاقامة العراقي المرقم( ٧٦ لسنة ٢٠١٧ ) في منطقة المنصور بالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة".



واضافت انه "سيتم تسفيرهم خارج الاراضي العراقية حال اكتمال الاجراءات التحقيقية بحقهم".

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