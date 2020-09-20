حتى لا ننسى.. جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعت جماعة الإخوان الإرهابية إلى انجراف البلاد إلى العنف ومستقبل أسود رسمت ملامحه تصرفات أعضائها الإرهابيين، ومن أبرز الجرائم التي ارتكبوها خطف وتعذيب فى اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، وإلقاء الأطفال من أعلى سطح المنازل بالإسكندرية فى 5 يوليو 2013، اغتيال 11 من رجال الشرطة بكرداسة بينهم المأمور ونائبه فى 14 أغسطس 2013، حرق نحو 64 كنيسة فى أغسطس 2013، واستهداف رجال الشرطة فى فض الاعتصام. كل ذلك بخلاف أحداث رمسيس الأولى التي أسفرت عن 7 وفيات و261 مصابا ومسجد الاستقامة في 22 يوليو 2013 وما أسفر عنه من وفاة 9 وإصابة، 22 ولا ننسى أحداث المنصة فى 26 يوليو 2013 والتي أسفرت عن عشرات الوفيات والمصابين وأيضا اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات في 29 يونيو 2015 بجانب ارتكاب سلسلة من التفجيرات واستهداف الأكمنة والشخصيات العامة.

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