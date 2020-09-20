ياسين بونو يرزق بطفله الأول – صورة

رزق اللاعب المغربي، ياسين بونو، يوم أمس السبت، في إسبانيا، بمولوده الأول، من زوجته شيماء.

ولم يعلن بونو عن وضع زوجته، غير أن هذه الأخيرة نشرت الخبر، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” ، وأرفقته بصورة المولود من دون الكشف عن جنسه.

وأصبح حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني، والمنتخب المغربي، ياسين البونو، أبا للمرة الأولى، ولم يشارك فرحته على مواقع التواصل الاجتماعي، مستمرا في نهج سياسة إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء.

وانتقل الحارس ياسين بونو، بشكل نهائي إلى فريق إشبيلية الإسباني، قبل أزيد من أسبوعين، وذلك بعدما قاد الفريق نفسه، الذي لعب له على سبيل الاعارة، الموسم الماضي، إلى تحقيق لقب “أروبا ليغ”.