الممثلة فرح الفاسي تكشف حقيقة انفصالها عن الممثل عمر لطفي

أنهى الممثلان فرح الفاسي، وعمر لطفي، أمس السبت، شائعات انفصالهما، التي انتشرت لمدة طويلة، نتيجة حذفهما لصور بعضهما على موقع أنستغرام.

وانتشرت شائعات انفصال فرح الفاسي، وعمر لطفي، منذ أشهر، عندما حذفا صورهما المشتركة على أنستغرام، وهو ما وجهاه بالصمت لمدة طويلة.

ونشرت فرح الفاسي صورة الاحتفال بمرور 10 سنوات على زواجها من عمر لطفي، وعلقت: “مرت عشر سنوات ومكانك كبير في قلبي يكبر كل يوم وآخر، أسال الله أن يرضي عنك ويرضيك ويحفظك لي ولعائلتي الصغيرة، ويديم مجمعنا، وودنا، ويجمعنا في الآخرة كما جمعنا في الحياة الدنيا”.

وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة في انتشار الإشاعات، التي تلحق المشاهير بناء على تخمينات الجمهور، وفي المقابل تختلف ردود أفعال المستهدفين منها، إما بنفيها صراحة، أو تجاهلها.