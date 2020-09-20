يتزامن هذا الارتفاع مع تداعيات أزمة كورونا.. بيضاويون يشتكون من ارتفاع أسعار الخضر

يشكو سكان الدارالبيضاء من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، خلال الأيام الجارية، في أغلب أسواق المدينة؛ ويتزامن ذلك مع تداعيات أزمة كورونا، التي أضرت بشكل كبير بالقدرة الشرائية لفئة واسعة من الأسر البيضاوية.

وفي عدد من الأسواق النموذجية في الدارالبيضاء تجاوز متوسط أسعار بعض الخضر 10 دارهم، للكيلوغرام الواحد مثل “الكرعة” واللوبيا الخضراء، بالإضافة إلى أن سعر البطاطس بلغ 5 دارهم للكيلوغرام الواحد، ويصل سعر الطماطم ما بين 6 و7 دارهم.

وقال عدد من التجار لـ”اليوم 24″ إن بعض أنواع الخضر تسجل دائما ارتفاعا في الأسعار، خلال هذه الفترة من السنة، مشيرين إلى انتهاء موسمها.

كما يرجع سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، أيضا، إلى تداعيات تأخر، وضعف التساقطات المطرية، التي سجلت خلال الموسم الفلاحي الحالي، فضلا عن قلة الانتاج لدى الفلاح، إذ شدد بعض التجار على أن بعض الخضر مثل الطماطم، والبطاطس تعرف قلة في العرض مقارنة بارتفاع الطلب عليها.

