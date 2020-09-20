فيديو: يونس الميموني
قال أخ إحدى ضحايا فقيه قرية “الزميج”، أمس السبت، في طنجة، إن المعني بالأمر، منذ سبع سنوات، وهو يعتدي على الأطفال جنسيا داخل إحدى مساجد المنطقة.
وكشف المتحدث نفسه لـ”اليوم24” أن أسر الضحايا صُدمت، بعد اكتشاف الاعتداء على 12 طفلا، بينهم 3 فتيات افتضت بكراتهن.
وحكى أخ الضحية كيف اكتشف أمر الفقيه، إذ إن امرأة فضحت المستور، ولم يصدقها، في البداية، أبناء القرية، على اعتبار أن المشتبه فيه إمام مسجد، لكن مع مرور الأيام بدأت الأمور تنكشف.
وطالب أخ الضحية بتنزيل أقصى العقوبات على الفقيه، الذي أدخل أطفال القرية في حالة نفسية صعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخ ضحية فقيه “الزميج”: اعترف باعتدائه الجنسي على 12 طفلا 3 منهم افتضت بكارتهن – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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