جمهور الدراما على موعد مع الجزء 2 من “الماضي لا يموت”

يحضر طاقم مسلسل “الماضي لا يموت”، لتصوير الجزء الثاني منه، بنية عرضه شهر رمضان المقبل، تتمة لقصة جزئه الأول الذي بث في الموسم الرمضاني لعام 2019.
وأعلن رشيد الوالي في الساعات الأولى من اليوم الأحد، عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من “الماضي لا يموت” في السادس والعشرين من شهر شتنبر الحالي، مع حضور وجوه جديدة، وغياب أخرى شاركت في الجزء الأول.
ونشر الوالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورة له، مستحضرا الشخصية، التي يجسد في المسلسل، وكتب: “سعد الغالي يفكر فيما ينتظره في الموسم الثاني من مسلسل الماضي لا يموت.. كما وعدتكم سوف تتابعون جديد المسلسل.. انطلاق التصوير يوم 26 شتنبر.. هناك وجوه ستبقى، ووجوه لن نراها، ووجوه جديدة ستغلق الحدث.. انتظرونا”.
وحقق الجزء الأول من “الماضي لا يموت” على القناة الأولى، نجاحا كبيرا وأدى بطولته كل من فاطمة خير، ورشيد الوالي، وأمين الناجي، وعمر لطفي، وعزيز دادس، وهو من إخراج هشام الجباري.
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