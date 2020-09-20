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فلسطين تسجل 683 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 20 سبتمبر 2020

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 9 حالات وفاة و683 إصابة جديدة بفيروس المستجد و254 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30% ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 42 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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