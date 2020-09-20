"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى جزر المالديف اعتباراً من 27 أكتوبر

الأحد 20 سبتمبر 2020

أعلنت فلاي دبي، اليوم الأحد، عن استئناف رحلاتها إلى ماليه، عاصمة جزر المالديف اعتباراً من 27 أكتوبر المقبل، حيث كانت الناقلة تعمل سابقا هناك بين عامي 2013 و 2018.



ويأتي إعادة هذه الخدمة مع تنامي الطلب عليها حيث بدأت هذه الوجهة الوجهة الواقعة في المحيط الهندي باستقبال السياح من جميع الجنسيات في وقت سابق من هذا الصيف.

وستشغل "فلاي دبي" رحلاتها إلى ماليه بواقع أربع رحلات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت.

و ستغادر الرحلة رقم FZ 1569 من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB) الساعة 10:35 ورحلة العودةFZ 1570 من مطار إبراهيم ناصر الدولي في جزر المالديف الساعة 23:30 (بالتوقيت المحلي). وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تشغلها فلاي دبي إلى 40 وجهة عبر شبكتها الممتدة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط.

وتعليقًا على بدء الرحلات إلى ماليه، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "ما زلنا نرى بوادر انتعاش مع بدء المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي. نعمل معا بالتعاون مع شركائنا والعاملين في صناعة السفر دورًا في حماية السفر في هذه البيئة الجديدة التي تمكن المزيد من الأشخاص من السفر بثقة".

وأضاف الغيث قائلاً: "لا نزال نتميز بالمرونة في عملياتنا ونلتزم بإضافة المزيد من الرحلات بشكل تدريجي لدعم تدفق التجارة والسياحة في جميع أنحاء المنطقة ونحن نتطلع إلى طريقة السفر الجديدة هذه في الأشهر القادمة".

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وتعمل فلاي دبي على زيادة عملياتها بشكل مطرد منذ يوليو وتواصل تشغيل رحلات الشحن الكاملة ورحلات العودة إلى الوطن بالإضافة إلى جدول الرحلات المنتظمة. ستتيح الخدمة الجديدة إلى المالديف للمسافرين الوصول إلى هذه الوجهة السياحية لقضاء العطلات من دبي وخارجها سواء كانوا ضمن شبكة فلاي دبي أو من خلال الرمز المشترك مع طيران الإمارات.

وتماشياً مع إرشادات السياحة الآمنة الشاملة المتعلقة بكوفيد-19 وبرنامج شهادة النظافة الصادر عن وزارة السياحة المالديفية في يونيو ، سيُطلب من جميع المنتجعات الـ 156 الواقعة في الدولة الجزيرة اتخاذ تدابير وقائية ، وضمان سلامة السياح والموظفين العاملين أيضًا في الصناعة.

وقال سودهير سريدهاران ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "يسعدنا استئناف عملياتنا إلى جزر المالديف. لطالما كانت هذه وجهة شهيرة لمسافرينا في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناطقة بالروسية الذين يبحثون عن عطلات الشواطئ".

وأضاف سريدهاران: "مع توسع عطلات فلاي دبي لعروض الفنادق والعروض الإضافية، يمكننا الآن أن نقدم لمسافرينا باقات كاملة بأسعار معقولة سواء اختاروا السفر في درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية".

ومن خلال الجمع بين أسعار الفنادق بالجملة التي يتم الحصول عليها داخليًا والأسعار المقدمة من أطراف أخرى مع أسعار تذاكر الطيران التنافسية، تقدم عطلات من فلاي دبي باقات سفر تنافسية للغاية.

وسيكون لدى العملاء أيضًا خيار إضافة خدمات إضافية إلى تجربة عطلتهم، بما في ذلك خدمات النقل من المطار، وباقات مشاهدة المعالم السياحية، وتسهيل تأشيرة الإمارات العربية المتحدة، وتأجير السيارات والرحلات.