البحسني يعقد لقاءً لمناقشة وضع الكهرباء بحضور الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد الحداد

الأحد 20 سبتمبر 2020

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، لقاءً بوكلاء المحافظة والجهات ذات العلاقة بوضع الكهرباء، بحضور الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد الحداد، الذي وصل المكلا مساء أمس تلبية لدعوة من محافظ حضرموت.



ورحب المحافظ في اللقاء بالخبير المصري والاستشاري في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمد الحداد، مؤكداً أن زيارته تأتي تلبية لدعوة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، لبحث المعالجات السريعة وعلى المدى القريب والبعيد لوضع الكهرباء في المحافظة.

وتطرق المحافظ إلى نتائج لقائه في مصر بالدكتور الحداد وعرضه لمجمل احتياجات المحافظة، خصوصاً في قطاع الكهرباء التي توليها السلطة المحلية جل اهتمامها للتخفيف عن معاناة المواطنين جرّاء الانقطاعات الحالية في التيار الكهربائي، والاعتماد على خطط علمية لانتشال وضع الكهرباء بالاستفادة من الخبرات العلمية، وخبرات المستشار الدكتور الحداد الذي عمل خبيراً ومستشاراً اقتصادياً في عدد من أكبر الدول العربية.

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واستعرض وكلاء المحافظة والمختصون في قطاع الكهرباء الوضع العام للكهرباء والصعوبات والظروف التي يعانيها هذا القطاع الحيوي نتيجة الوضع المتردي لمنظومة الكهرباء منذ عشرات السنين.

وعرض الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد الحداد دراسة عاجلة لتحسين وضع الكهرباء بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتم في اللقاء تدارس وضع الكهرباء ودراسة الحلول العاجلة لهذا القطاع.

وسيواصل الخبير الاقتصادي المصري لقاءاته مع المعنيين والمختصين في الكهرباء والتوليد والجهات ذات العلاقة لبحث سبل الخروج بحلول عاجلة لوضع الكهرباء وعرضها على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.