شاهد.. البحسني يدشن البرنامج التدريبي لبناء قدرات السلطة المحلية بمديريات ساحل حضرموت

الأحد 20 سبتمبر 2020

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بمدينة المكلا، البرنامج التدريبي لبناء قدرات السلطة المحلية بمديريات ساحل حضرموت، الذي تنظمه الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ضمن مشروع دعم الاستقرار في اليمن.



وحيا المحافظ الجهود التي تبذلها قيادة إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب من خلال تنظيم الورش التدريبية لموظفي الدولة في ديوان المحافظة والسلطات المحلية بالمديريات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، ورفع كفاءة الموظفين وتحسين قدراتهم.

وشدد المحافظ البحسني على المشاركين بإعطاء الورشة أهمية كبيرة من خلال اثرائها بالمداخلات والمعلومات، وعكس المعلومات المكتسبة من الورشة إلى مرافقهم وتعميمها على الموظفين.

وأكد محافظ حضرموت أهمية عقد مثل هذه الورش والدورات التدريبية لتأهيل مدارك الموظفين.

وثمّن المحافظ تدخلات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى الوحدات الإدارية بديوان حضرموت عبر مشروع دعم الاستقرار في اليمن.

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من جانبه أوضح المدير العام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان حضرموت مارينا الجوهي، أن البرنامج التدريبي يأتي ترجمة لمخرجات اللقاءات التشاورية السابقة مع ممثلي الوحدات الإدارية الخاصة بتأهيل الوحدات الإدارية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف نحو 300 موظف من المكاتب الخدمية في ساحل حضرموت عبر تنفيذ 12 برنامج تدريبي الى نهاية العام الحالي.