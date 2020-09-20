تقرير يكشف تفاصيل دعم قطر للحوثيين لنشر الفوضى في المنطقة

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نشرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية تقريرًا حول دور قطر في نشر العنف والإرهاب في المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، مبرزة التمويل الذي تقدمه الدوحة لميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من اجل الإضرار بدول المنطقة.

وسلطت صحيفة “اليوم السابع”، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، الضوء على تأكيد مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” أن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.

وأشارت إلى تشديد مؤسسة “ماعت”، على أن قطر تدعم حزب الله الإرهابي اللبناني وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطري.