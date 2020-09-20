شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار إيانوس يقتل 3 أشخاص في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات اليونانية اليوم الأحد إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن اجتاح الإعصار إيانوس البلاد فغمر الشوارع والمنازل بالمياه.

وإيانوس عاصفة نادرة يُطلق عليها اسم ميديكين وتسببت في اقتلاع أشجار وانقطاع للكهرباء في الجزر الأيونية وغرب شبه جزيرة البيلوبونيز. وضرب الإعصار وسط اليونان أمس السبت واجتاح مدينتي كارديتسا وفارسالا قبل أن يتحرك جنوبا صوب جزيرة كريت.

وقال مسؤول إن السلطات ما زالت تبحث عن امرأة ورد بلاغ بفقدها في كارديتسا. وفاض أحد الأنهار وألحق أضرارا بطرق وبمركز طبي في بلدة موزاكي. ويقدر الخبراء أن المياه غمرت نحو خمسة آلاف منزل في منطقة كارديتسا.