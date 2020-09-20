شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار إيانوس يقتل 3 أشخاص في اليونان والان نبدء بالتفاصيل
قالت السلطات اليونانية اليوم الأحد إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن اجتاح الإعصار إيانوس البلاد فغمر الشوارع والمنازل بالمياه.
وإيانوس عاصفة نادرة يُطلق عليها اسم ميديكين وتسببت في اقتلاع أشجار وانقطاع للكهرباء في الجزر الأيونية وغرب شبه جزيرة البيلوبونيز. وضرب الإعصار وسط اليونان أمس السبت واجتاح مدينتي كارديتسا وفارسالا قبل أن يتحرك جنوبا صوب جزيرة كريت.
وقال مسؤول إن السلطات ما زالت تبحث عن امرأة ورد بلاغ بفقدها في كارديتسا. وفاض أحد الأنهار وألحق أضرارا بطرق وبمركز طبي في بلدة موزاكي. ويقدر الخبراء أن المياه غمرت نحو خمسة آلاف منزل في منطقة كارديتسا.
كانت هذه تفاصيل خبر إعصار إيانوس يقتل 3 أشخاص في اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.