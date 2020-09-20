شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ويتعلق هذا التحديث بالتحاليل التي أجريت يوم 17 من الشهر الجاري، ليصبح اجمالي عدد المصابين منذ آذار/مارس الماضي 9736 بالإضافة إلى 155 حالة وفاة.
وبحسب الوزارة، يرقد في مستشفيات البلاد 170 مصابا بالفيروس مقابل 55 حالة في غرف الانعاش و18 مريضا يخضع لجهاز التنفس الاصطناعي.
وتشهد تونس زيادة متسارعة يوما بعد يوم لعدد الإصابات في ظل مخاوف من تخطي طاقة استيعاب المستشفيات العمومية لأعداد المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.