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 تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد عن 17 حالة وفاة جراء بجانب 625 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية تشهدها تونس منذ بداية تفشي الوباء.

ويتعلق هذا التحديث بالتحاليل التي أجريت يوم 17 من الشهر الجاري، ليصبح اجمالي عدد المصابين منذ آذار/مارس الماضي 9736 بالإضافة إلى 155 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة، يرقد في مستشفيات البلاد 170 مصابا بالفيروس مقابل 55 حالة في غرف الانعاش و18 مريضا يخضع لجهاز التنفس الاصطناعي.

وتشهد تونس زيادة متسارعة يوما بعد يوم لعدد الإصابات في ظل مخاوف من تخطي طاقة استيعاب المستشفيات العمومية لأعداد المرضى.

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