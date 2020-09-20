دولة أوروبية تعلن الوصول إلى 'نقطة حاسمة' في مواجهة كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، إن بلاده وصلت إلى "نقطة حاسمة" في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، محذراً من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية، "إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية" لوقف انتشار المرض.
وقال مات هانكوك بحسب "سكاي نيوز": "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار. الخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد... أو سنضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات".
وأشار هانكوك في وقت لاحق لهيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن فرض إجراءات عزل عام للمرة ثانية "خيار مطروح"، قائلا: "لا أستبعد الأمر.. لا أريده أن يحدث".
من جانبه، وصف رئيس الوزراء بوريس جونسون وضع التفشي بأنه "موجة ثانية"، بينما فرضت مناطق في أنحاء البلاد إجراءات وقيودا أكثر صرامة لاحتواء انتشار المرض.
وأعلن جونسون، السبت، فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني (12900 دولار) لمن يخالفون في إنجلترا قواعد جديدة تلزمهم بالعزل الذاتي، إذا خالطوا مصابا بكوفيد-19.
وإضافة إلى تشديد قيود التجمعات في أنحاء البلاد، فرضت مدن ومناطق في بريطانيا "إجراءات عزل محلية" تضع قيودا إضافية أكثر صرامة، تتعلق بعدد ومكان اجتماع الأفراد.
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