كورونا.. أكثر من 31 مليون إصابة عالمياً

وبلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 31 مليوناً و24 ألفاً و156إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 962 ألفاً و734 وفاة.

وحسب أرقام الموقع ذاته، فقد بلغت أعداد المتعافين 22 مليوناً و614 ألفاً و64 حالة.



وتصدرت الولايات المتحدة أعداد الإصابات بـ6 ملايين و968 ألفاً و918 إصابة، تليها الهند بـ5 ملايين و405 آلاف و252 إصابة، ثم البرازيل بـ4 ملايين و528 ألفاً و347 إصابة.