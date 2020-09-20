عطل مفاجئ في طائرة بعثة ريال مدريد قبل مواجهة سوسيداد

رياضة 2020-09-20 | 13:58 918 مشاهدة كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تعطل مفاجئ في محرك طائرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المسافرة لخوض مباراة ريال سوسيداد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني



وأفادت الصحيفة الشهيرة أن "اللاعبين كانوا في طريقهم إلى مدينة "سان سيباستيان"، ولكن كان هناك عطل في النظام الهيدروليكي واضطر ريال مدريد لتعديل مساره". وتنطلق المباراة في تمام الساعة العشارة مساءً على ملعب "آنويتا"، وهو اللقاء الأول لنادي ريال مدريد بالموسم الحالي بعد تأجيل جولته السابقة أمام خيتافي بسبب مشاركته المتأخرة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.وأفادت الصحيفة الشهيرة أن "اللاعبين كانوا في طريقهم إلى مدينة "سان سيباستيان"، ولكن كان هناك عطل في النظام الهيدروليكي واضطر ريال مدريد لتعديل مساره". وسيتوجه نادي ريال مدريد إلى فيتوريا ثم يستقل الحافلة للوصول إلى الفندق في سان سيباستيان حتى موعد المباراة. ومن المتوقع أن يصل الفريق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت بغداد ويعود مباشرة إلى مدريد بعد انتهاء اللقاء أمام ريال سوسيداد.

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