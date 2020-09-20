المسابقات تحدد مواعيد تسلم كشوفات الاندية

رياضة 2020-09-20 | 13:44 561 مشاهدة أعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعة، اليوم الأحد، مواعيد تسليم الكشوفات الخاصة للأندية المشاركة في بطولاتها للموسم الجديد 2020 / 2021. وحددت المسابقات، في كتاب رسمي أرسل لجميع الأندية، الثامن من تشرين الأول المقبل، آخر موعد لتسلم كشوفات الأندية المشاركة في دوري الكرة الممتاز، وكذلك دوري الشباب والأندية المشاركة في بطولة كأس العراق.



وطالبت اللجنة جميع الأندية المشاركة في هذه المنافسات بإرسال صورة إضافية للاعبيها والملاكات التدريبية لغرض إصدار الباجات التعريفية الخاصة بهذه البطولات.

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