روسيا تتجاوز حاجز المليون و100 ألف إصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز المليون و100 ألف إصابة بتسجيلها 1103399 حالة منذ بداية الجائحة والتي شهدت ارتفاعا خلال الساعات الـ24 الماضية ولليوم الثاني على التوالي منذ نحو شهرين فوق مستوى 6 آلاف إصابة ب 6148 إصابة مقابل 6065 إصابة في اليوم السابق.



من جانبها أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض ملموس في الوفيات بكورونا بتسجيل 79 حالة وفاة اليوم مقابل 144 أمس لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 19418 حالة وفاة وتماثل 2895 مريضا للشفاء التام ، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 909357 شخصا.

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