الكاظمي يدعو للإسراع باستكمال قانون الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإسراع باستكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.



وذكرت وسائل إعلام عراقية أمس، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الكاظمي خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور رئيسي الجمهورية والبرلمان برهم صالح ومحمد الحلبوسي. وانتقد الكاظمي في كلمته حالة الشد والجذب إزاء مشروع قانون العنف الأسري الذي قدمته حكومته، قائلاً إن مشروع قانون العنف الأسري الذي قدمته الحكومة لا يزال في إطار الشد والجذب. وأضاف: «نتشرف بأن نكون في موقع إنصاف المرأة، وسنعمل على تنشيط المجلس الأعلى للمرأة».

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أمنياً، بدأت قوات عراقية مشتركة يتقدمها جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من طيران التحالف الدولي أمس، هجوماً على أحد أهم معاقل تنظيم «داعش» شمال تكريت. وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن «القوات المشتركة شرعت بهجوم على منطقة زور جزيرة كنعوص في قضاء الشرقاط شمالي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين والذي يعد أحد أهم معاقل عناصر داعش في المحافظة».

وأضاف أن «الهجوم بدأ بقصف جوي من طائرات التحالف الدولي والمروحيات العراقية، وأن سحب الدخان المنبعث من الأماكن المقصوفة غطت سماء المنطقة». وأوضح أن «القوات المشتركة شرعت بالتوغل بحذر في المنطقة بعد تفجير عدد من العبوات الناسفة التي زرعها عناصر داعش عند مداخل المنطقة». وتعد منطقة «زور كنعوص»، وهي مجموعة جزر في نهر دجلة تغطيها نباتات كثيفة ، من المعاقل المهمة في شمالي محافظة صلاح الدين ينطلق منها المسلحون لتنفيذ عمليات في المحيط القريب وتحتوي على طرق وعرة تربطها بمنطقة الجزيرة الغربية المؤدية إلى الحدود السورية العراقية.

كانت القوات العراقية قد دخلت مراراً إلى المنطقة، لكنها لم تبق فيها بسبب صعوبة مسكها من قبل القوات الأمنية لوعورتها وكثافة غطائها النباتي الذي يسهل شن عمليات استنزاف فيها.