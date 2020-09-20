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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنقاذ أكثر من 133 مهاجراً من مياه البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تمكنت سفينة الإنقاذ آلان كردي من انتشال 133 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وقال المنظمة إن الطاقم أنقذ في البداية ما مجموعه 114 شخصًا من قارب مطاطي وقارب خشبي. وكان من بين المهاجرين ثمانية أطفال وثماني نساء بينهم إمرأة حامل.
وذكرت المنظمة عبر صفحتها على تويتر إنه خلال عملية إنقاذ لاحقة، أنقذ طاقم السفينة آلان كردي 19 شخصا من على متن قارب صيد، بينهم أربع نساء و 10 أطفال، ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى 133 شخصا.
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