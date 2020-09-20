شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. جرائم وعنف ارتكبته جماعة الإخوان ضد الكنائس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا نحكمكم يا نقتلكم"، شعار رفعته جماعة الإخوان الإرهابية منذ توليها حكم البلاد في عام هو الأسوأ في تاريخ المحروسة، وعندما أعلن الشعب رفضه استمرار حكم الإرهابية لمصر بعد منحهم عاما كاملا لإصلاح ما أفسدوه أبى التنظيم الإرهابى الخروج بسلام وقرر حرق الأرض من ورائه.
لم تتوانى الجماعة الإرهابية وعناصرها التخريبية عن إشعال الفوضى في ربوع المعمورة فأقدموا على حرق دور العبادة لغير المسلمين لإشعال الفتنة الطائفية بين قطبى المجتمع المصرى، إلا أن وعى المصريين كان حائط الصد الأول ضد كل محاولاتهم الخبيثة حيث كان يتقدم المسلمون الصفوف للدفاع عن الكنائس.
ووفقاً للتقديرات الإعلامية، فإن جماعة الإخوان الإرهابية قد أحرقت نحو 64 كنيسة فى أغسطس 2013، فضلاً عن الاعتداءات التى تمت فى 17 محافظة فى وقت متزامن وممنهج من الإرهابيين، فيما تعرضت 23 كنسية لاعتداء بالمولوتوف والحجارة.
كانت هذه تفاصيل خبر حتى لا ننسى.. جرائم وعنف ارتكبته جماعة الإخوان ضد الكنائس فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.