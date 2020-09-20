شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون وتنسيق بين الأمانة العامة لـ"الشيوخ والبرلمان" لاستقبال النواب الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب إن هناك تعاونا بين الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والنواب أثناء استقبال النواب الجدد، وأضاف في تصريحات صحفية: "التعاون يستهدف التعجيل باستخراج الكارنيهات واستقبال النواب الجدد".

ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن استخراج شهادات العضوية يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القوانين، مشيرا إلى أن الإجراءات تتم بانتظام ويسر.

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وحرص الأمين العام لمجلس النواب على التواجد منذ الصباح الباكر لاستقبال النواب الجدد ومتابعة سير الإجراءات والتنسيق مع الأمانة العامة للشيوخ.

يذكر أن مجلس الشيوخ يجري اليوم استقبال أعضائه، حيث يقوم النواب بملء استمارات العضوية واستخراج كارنيهات العضوية، ومن المنتظر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسته الافتتاحية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بعد دعوة الرئيس له

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس قرار بتعيين مائة عضو من أعضاء الشيوخ ليكتمل بنيان مجلس الشيوخ حيث يتكون من 400 عضو منهم مائتين بالانتخاب ومائة بالتعيين.