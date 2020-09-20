نواب الشيوخ بالشرقية: إنجازات السيسي لا ينكرها إلا جاحد والمشروعات القومية خير دليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا ينكرها إلا جاحد، وأن المشروعات القومية العملاقة دليل واضح على حجم الإنجاز، وقال اللواء خالد سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة وضوح الشمس، حيث نجح الرئيس فى القضاء على العشوائيات، وتطوير شبكات مياة الشرب والصرف الصحي فى كافة أرجاء البلاد.
وأشار إلى أن قضية العشوائيات كانت من أخطر القضايا التى تواجه الدولة المصرية ولكن استطاع الرئيس حلها بشكل جذري، لافتا إلى أن علاقاتنا الخارجية أصبحت قوية مع جميع دول العالم واستعادت مصر مكانتها الدولية، لافتا إلى أنه يفضل الانضمام للجنة الدفاع والأمن القومي أو لجنة الإدارة المحلية باعتباره محافظ سابق لمحافظة اشلرقية وله باع كبير فى مجال الإدارة المحلية.
من جانبه، قال النائب محمد سليم ، إن وجود غرفة ثانية للبرلمان رسالة دليل على قوة الدولة المصرية، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشيوخ فى ظل هذة التحديات دليل علي قوة مصر ومكانتها الكبيرة.
من جانبه، قال النائب صلاح الطاروطي، إن قضية الاستثمار على رأس أولوياتها، خاصة عملية تأسيس الشركات لابد من سرعة الإجراءات المتعلقة بها مطالبا بسرعة تفعيل خدمة الشباك الواحد.
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