شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الشيوخ بالشرقية: إنجازات السيسي لا ينكرها إلا جاحد والمشروعات القومية خير دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا ينكرها إلا جاحد، وأن المشروعات القومية العملاقة دليل واضح على حجم الإنجاز، وقال اللواء خالد سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة وضوح الشمس، حيث نجح الرئيس فى القضاء على العشوائيات، وتطوير شبكات مياة الشرب والصرف الصحي فى كافة أرجاء البلاد.

وأشار إلى أن قضية العشوائيات كانت من أخطر القضايا التى تواجه الدولة المصرية ولكن استطاع الرئيس حلها بشكل جذري، لافتا إلى أن علاقاتنا الخارجية أصبحت قوية مع جميع دول العالم واستعادت مصر مكانتها الدولية، لافتا إلى أنه يفضل الانضمام للجنة الدفاع والأمن القومي أو لجنة الإدارة المحلية باعتباره محافظ سابق لمحافظة اشلرقية وله باع كبير فى مجال الإدارة المحلية.

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من جانبه، قال النائب محمد سليم ، إن وجود غرفة ثانية للبرلمان رسالة دليل على قوة الدولة المصرية، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشيوخ فى ظل هذة التحديات دليل علي قوة مصر ومكانتها الكبيرة.

من جانبه، قال النائب صلاح الطاروطي، إن قضية الاستثمار على رأس أولوياتها، خاصة عملية تأسيس الشركات لابد من سرعة الإجراءات المتعلقة بها مطالبا بسرعة تفعيل خدمة الشباك الواحد.