شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى الحديث" يكشف لماذا لم يدعم شباب الإخوان دعوات المقاول الهارب للتظاهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الدعوات المشبوهة التى أطلقها المقاول الهارب محمد على فى إسبانيا للخروج للتظاهر فى الشارع المصرى، بزعمه أنه اعتراضات على قانون التصالح وغيرها من المطالب.

قام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهاب، خلال اجتماعه السبت، بإصدار بيان جديد على لسان المرشد العام للجماعة الإرهابية، نشره موقع "العربى الحديث"، أن إبراهيم منير، دعا فى بيان الجماعة شبابهم بعد الانسياق وراء دعوات محمد على والنزول للشارع والمتابعة عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بهم فقط.