شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الشيوخ عقب استخراج كارنيه العضوية: المجلس سيعمل لصالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء مجلس الشيوخ خلال استخراج كارنيهات العضوية اليوم أن المجلس سيكون له دور فعال فى المرحلة القادمة، مؤكدين أنه سيفتح جميع الملفات وسيعمل لصالح الوطن والمواطنين.

وكان فى استقبال أعضاء الشيوخ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عثمان، والمستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من موظفى الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

وقال النائب طارق التهامى عضو مجلس الشيوخ (وفد) بعد الانتهاء من استخراج كارنيه العضوية أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام فى الحياة النيابية فى مصر بغرفتيه النواب والشيوخ مشيرا إلى اننا نرتقب دور فعال لمجلس الشيوخ ودور متوازن .

ووجه النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ الشكر والتقدير الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والنواب لحسن استقبال النواب مشيرًا إلى أن ثقة المواطنين تعد مسؤولية عظيمة وتاج فوق رؤوسنا لاستكمال المسار الديمقراطى والمشروع الوطنى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب خالد مصطفى، فى تصريحات له عقب استخراج كارنيه العضوية، أنه سيبذل قصارى جهده حتى يحقق ويلبى مصالح المواطنين والعمل على سرعة إنجاز التشريعات التى تصب فى النهاية فى مصلحة الوطن والمواطن المصرى .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، فالتركة ثقيلة يأبى عن حملها الجبال نظرا للعدد الكبير من القوانين والتشريعات العالقة بسبب ضغط العمل على مجلس النواب على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن التعاون والانسجام سيكون شعار المرحلة المقبلة لأنهما أساس نجاح أى فريق عمل.

وجدد مصطفى تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعد بدون مبالغة طوق النجاة الذى أرسله الله عز وجل لإنقاذ مصرنا الحبيبة، من الأخطار التى تحيط بها من حدب وصوب، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يقود سفينة الوطن كربان ماهر وبفضل سياساته الحكيمة باتت مصر قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الاستقرار واللحاق بركب الدول المتقدمة.

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وقال النائب خالد مصطفى، إن ملف التعليم، سيكون على رأس اهتماماته فى الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ .

وأضاف أن التعليم عن بعد، خاصة بعد جائحة كورونا، سيلقى اهتمام كبيرًا من الجميع، سواء على مستوى مجلس الشيوخ، أو المهتمين بالعملية التعليمية، لافتة إلى أن الدكتور طارق شوقى نجح بامتياز فى تطبيق تجربة التابلت خاصة مع ظهور جائحة كورونا .

وقال النائب هانى يوسف عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ مستقبل وطن قائمة محافظة المنيا ويعمل طبيب أسنان أنه يولى اهتماما خاصا لقضايا ومشاكل الأطباء فى مصر لافتا فى تصريحات صحفية على هامش استخراج كارنيه العضوية لمجلس الشيوخ اليوم، أنه تعهد بخدمه ابناء الوطن من جميع الفئات والشباب لافتا إلى أنه سوف يهتم بالصرف الصحى وصيانة الطرق التى تحتاج إلى رصف.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه سينضم إلى لجنه الصحة بمجلس وذلك كونه طبيب الأسنان ويهتم بقضايا ومشاكل الأطباء.

وقالت النائبة ريهام مجدى عفيفى عضو مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية أن مجلس الشيوخ إضافة كبيرة للحياة النيابية من أجل الإسراع فى مناقشة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب، وأضافت أنها ستنضم إلى اللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة، مشيرة إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية فى أى بلد مطالبة بضرورة دعم الصناعة.

وقالت إن مصر محروسة مشيرة إلى أنها نجحت فى التصدى لوباء كورونا لأننا لم نغلق بشكل كامل واستمرت عجلة الإنتاج.

وقال النائب علاء طاحون، إنه كان عضوا بمجلس النواب خلال مجلس 2005 ومجلس 2010، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ سيعمل من أجل صالح المواطنين والوطن.