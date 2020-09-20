شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بكرى: طلبت الانضمام إلى لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ أنه أبلغ المستشار محمود عثمان القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ برغبته فى الانضمام إلى اللجنة التى سيتم تشكيلها لإعداد لائحة مجلس الشيوخ الداخلية، لافتا إلى أن الشيوخ سيمارس عمله بلائحة مجلس النواب لحين إعداد لائحته.

وأضاف بكرى، خلال تصريحات عقب استخراج كارنيه عضويته اليوم مجلس الشيوخ سيكون فاعل ومؤثر فى الحياة التشريعية المصرية من خلال تصديه لمشروعات القوانين التى ستحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب لمناقشتها ودراستها، موضحًا أن مجلس الشيوخ يأتى فى مرحلة فارقة فى تاريخ الوطن تستوجب التلاحم بين غرفتى البرلمان المصري.

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وقال بكرى إنه سينضم إلى لجنة الإعلام، لافتا إلى أن قضية الإعلام من القضايا الهامة التى يجب أن تكو ن على رأس أولويات مجلس الشيوخ مشيرا إلى أن الإعلام المصرى لم ينجح حتى الآن فى تقديم رسالته الإعلامية لمواجهة التحديات التى تواجه مصر

وتابع عضو مجلس الشيوخ قائلا: "نحن نحتاج إلى بلورة إعلام وطنى قادر على الوصول إلى العالم وقادر على ردع المتجاوزين بحق مصر عن طريق فضحهم وبيان الأكاذيب التى يبث ها لزعزعة الأمن".

وأشار إلى أن قضية الشباب أيضا من الأولويات التى يرى أن المجلس سيعطيها أولوية لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وضعها على جدول اهتماماته، لافتا إلى أن فى حاجة إلى تفعيل دور الشباب وهذا لن يتم إلا من خلال ندوات التثقيف والتوعية للمصريين.