شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشيوخ .. تعرف على أدواتك الرقابية مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أول مجلس شيوخ للانعقاد فى غضون الخميس الأول من أكتوبر، وذلك عقب إتمام العملية الانتخابية لحسم تشكيله والذى يتكون من 300 عضو، وتستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب، وتم تخصيص 9 لجان من أعضاء الأمانة العامة لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد.

وقد نصت التعديلات الدستورية الأخيرة وفقا للمادة 253 من الدستور، على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام المجلس، وبالتالى لا يمكن لهذه الغرفة استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال وغيرها مما يستخدمه البرلمان .

ومن ثم يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى استيضاح سياسة الحكومة، والتقدم بأدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، وذلك وفقا للإجراءات المقرر فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع لائحة "الشيوخ".

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ونرصد أدوات عضو مجلس الشيوخ ذو الطبيعة الاستشارية :

- تقديم اقتراح برغبة فى أى شأن يخص السياسة العامة للدولة

- طلب المناقشة العامة فى قضية أو موضوع هام