العراق: نسبة الشفاء من كورونا أعلى من الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأحد، أن نسبة الشفاء في البلاد من فيروس كورونا المستجد أعلى من الإصابات، محذرا من ارتفاع أعداد المصابين في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال الوزير العراقي ـ خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ "استطعنا توفير جميع الأدوية الخاصة ب‍كورونا، وقررنا غلق الحدود مع دول الجوار وعدم استقبال الوافدين"، مضيفا: "قد تكون هناك سلالات جديدة ل‍كورونا في بعض البلدان".

وتابع أن "الوزارة وضعت خطة خاصة بالزيارة الأربعينية، وقررت فحص جميع المتعاونين مع المواكب الحسينية، وتوفير الكمامات ونشر الفرق الطبية، كما وفرت كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات محافظة كربلاء"، حيث تجري هناك مراسم الزيارة الأربعينية لمرقد الأمام الحسين.