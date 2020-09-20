"عائلة محترمة جدا".. ضبط عاطل يتاجر في الهيروين بمساعدة زوجته بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الشرطة القبض على زوجين؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين بمركز البدرشين، جنوب الجيزة. وردت معلومات للعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، أن عاطلا "45 سنة" يمارس نشاطا إجراميا تخصص في تجارة الهيروين متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه الآثم بمساعدة زوجته "40 سنة". Advertisements عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين ومعاونه النقيب محمد برغش من ضبط المتهمين في كمين أعد لهما بمنطقة الكفر البحري وبحوزتهما أسطوانة هيروين تزن 500 جرام ومبلغ مالي وهواتف محمولة. أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، أقر المتهمان بصحة التحريات، وحيازتهم للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علي شلش حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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