منها الاستعداد العقلي.. وكيل تعليم الفيوم: 4 مواد لاختبارات مدارس المتفوقين

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

تابع محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأحد عملية اختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمركز التطوير التكنولوجي بالمحافظة.

تجرى الاختبارات الإلكترونية الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2020، والمتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "مدرسة عين شمس للمتفوقين".

وقال وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة، إن الاختبارات تجرى إلكترونيا بمركز التطوير التكنولوجي بدمو فى مواد "العلوم، الرياضيات، استعداد عقلي، لغة إنجليزية".

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وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الهدوء والمناخ المناسب للطلاب، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

وشدد عبد الله على ضرورة توقيع الطالب بالحضور في كشوف المناداة ولا يسمح بدخول الطالب إلا بعد التأكد من بياناته على نظام الإختبارات فضلا عن منع دخول أجهزة المحمول داخل اللجان .

وقال إنه حال مواجهة الطالب لأي مشكلات تقنية تحول دون استكمال الاختبار يجرى تحرير إثبات حالة، من خلال المختصين بمراكز التطوير، حتى يضمن الطالب حقه في إعادة الاختبار مرة أخرى.