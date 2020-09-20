"مصر للطيران" تسيِّر 27 رحلة دولية تقل 3100 راكب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الأحد، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 27 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 3100 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، لندن، أبوظبي، ميلانو، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الشارقة)، و٣ رحلات جوية إلى كل من (دبي، جدة)، و٥ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة)، ورحلة واحدة جوية إلى (الأقصر)، بالإضافة إلى ٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣١٠٠ راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.