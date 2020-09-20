محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أجرت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة خطط التطوير الجاري وضعها لتطوير المدينة بالكامل، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابعت نائب المحافظ، خلال زيارتها للمدينة، الأنشطة الرياضية الجاري تنفيذها بمركز شباب كاترين، بمشاركة مختلف الفئات العمرية.
وأشادت نائب المحافظ، باهتمام مسئولي المركز بتفعيل كافة الأنشطة الرياضية، واستثمار طاقة كافة الفئات العمرية من أبناء المدينة في أنشطة مفيدة لتنمية قدراتهم الحركية والعقلية.
وأشادت نائب المحافظ، بفريق الكارتيه، وقررت منح مبلغ ألفي جنيه للمشاركين في الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب محافظ جنوب سيناء تتفقد مركز شباب كاترين وتهدي فريق الكاراتيه 2000 جنيه -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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